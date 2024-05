Pakistan: un bus precipita in un burrone a Washuk. Morti 20 passeggeri

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Un autobus che viaggiava in autostrada nel sud-ovest del Pakistan è uscito di strada ed è precipitato in un burrone. Almeno 20 delle persone che erano a bordo hanno perso la vita. Lo hanno riferito le autorità locali. L'incidente è avvenuto nella città di Washuk. L'autobus era partito da Turbat, la seconda città più grande della provincia del Baluchistan, ed era diretto a Quetta. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in Pakistan, dove le regole per la guida e gli standard di sicurezza sono poco seguiti. In particolare i bus superano, solitamente, il numero massimo di passeggeri trasportabili. - (PRIMAPRESS)