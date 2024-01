Mar Rosso: l’Onu invoca la risoluzione del Consiglio di Sicurezza per fermare gli Houthi

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Gli attacchi alle navi cargo nel Mar Rosso non sono più solo una questione che riguarda le ripercussioni del conflitto tra Israele e la Palestina e con i gruppi sostenitori di quest'ultima. Il Mar Rosso è una questione internazionale. L'Onu ha chiesto lo stop agli attacchi a navi cargo rivolgendosi ai ribelli Houthi dello Yemen osservando la risoluzione del Consiglio di sicurezza della scorsa settimana che chiedeva di fermare gli attacchi. "Siamo molto preoccupati per i continui attacchi", afferma il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, in guerra civile con il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale dal 2014,portano avanti gli attacci in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Gli Houthi dal canto loro hanno replicato che gli attacchi sono rivolti solo a paesi che hanno interessi commerciali con Israele. Ma il missile lanciato su un cargo greco racconta qualcosa di diverso. Intanto sul nodo Mar Rosso non è ancora chiaro come intende muoversi l'Unione Europea che ha parlato di intervento ma i giorni passano e i traffici marittimi saranno costretti a navigare in acque più sicure facendo lievitare costi di import ed export compreso il nostro paese. - (PRIMAPRESS)