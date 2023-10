Omicidio stradale: crescono quelli sulle strisce pedonali. A Roma due vittime in centro e Labaro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una turista milanese di 58 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dl Teatro Marcello, nel centro di Roma. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv. Alla guida un 78enne.L'incidente è avvenuto ieri e la donna è deceduta in ospedale. Ferito il marito.L'investitore è stato denunciato per omicidio stradale. Un'altra vittima al Labaro,Roma Nord: un 21enne è stato travolto sulle strisce pedonali davanti stazione del treno. - (PRIMAPRESS)