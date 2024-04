Omicidio Cerciello Rega: il pg della Corte d’Apello chiede condanna di 23 anni per Finnegan e Hjorth

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il pg della corte di appello di Roma ha chiesto una condanna a 23 anni e 9 mesi per Lee Elder Finnegan e a 23 anni per Gabriele Natale Hjorth, i cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei CC, Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio 2019. Per i due la Cassazione aveva disposto un nuovo processo di II grado.Per Elder era stata annullata la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze ag- gravanti. Per Hjorth (condannato a 22 anni),l'annullamento con rinvio riguar- da l'accusa di concorso in omicidio. - (PRIMAPRESS)