(PRIMAPRESS) - OLANDA - Sono state liberate tutte le persone prese in ostaggio in un bar nel centro di Ede, nei Paesi Bassi. Lo ha riferito la polizia, precisando che il sequestratore è stato fermato. "L'ultimo ostaggio è appena stato rilasciato. Una persona è stata arrestata. Non possiamo dire di più in questo momento", ha scritto la polizia su X. - (PRIMAPRESS)