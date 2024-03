Olanda: operazione delle forze speciali per liberare ostaggi in un caffè ad Ede. Evacuata la zona

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffé a Ede, nell'Est dell'Olanda. Lo ha riferito la polizia che sta evacuando le case nei pressi del bar. Il sequestratore avrebbe detto di avere esplosivi. Tre persone sarebbero state già rilasciate. Sul posto sono intervenute le forze speciali. Per il momento non c'è nessuna ipotesi di "motivazione terroristica", scrive la polizia olandese su X. Le autorità invitano le persone non evacuate e restare in casa. Servizi ferroviari interrotti e chiusi i negozi della zona. - (PRIMAPRESS)