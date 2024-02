Napoli: una voragine inghiotte due auto. Incolumi i passeggeri di una delle vetture in transito

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una voragine si è aperta nella zona di San Martino, a Napoli, dove si è sfiorata la tragedia. Due automobili sono state inghiottite nella spaccatura apertasi in un una area di sosta. Una delle due stava transitando ma i passeggeri a bordo dell'auto sono riusciti ad uscire autonomamente e hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco, 118 e protezione civile. La zona è stata transennata. In corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sgomberato un palazzo in via Morghen. - (PRIMAPRESS)