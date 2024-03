(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Trovati in un garage a Secondigliano, a Napoli, i corpi senza vita di due uominI. Al momento ancora sono ignoti i motivi del decesso, ma sono in corso indagini per accertarli. Decine di persone si sono affollate in strada o affacciate dalle finestre. Sul posto due ambulanze, agenti, forze dell'ordine. - (PRIMAPRESS)