Napoli: Mattarella inaugura l'anno accademico della Federico II ricordando agli studenti la forza della cultura

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Federico II di Napoli è intervenuto anche sulla necessità degli alloggi per studenti a prezzi calmierati per evitare le emarginazioni dell'ascensore sociale. E' una questione di primaria importanza". "Le università hanno costruito i valori alla base della coscienza europea. L'Europa è cultura comune, promessa di pace" "La paura distrugge, la cultura costruisce",aggiunge. Fuori dell'ateneo, una delegazione di studenti ha manifestato per lo stop al conflitto in Medio Oriente. Mattarella si è recato poi a Scampia. - (PRIMAPRESS)