Napoli: Il traghetto Caremar urta la banchina e 29 passeggeri devono far ricorso a cure mediche

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono 29 i passeggeri che hanno dovuto fare ricorso a cure mediche dopo che, questa la nave veloce “Isola di Procida” della Caremar, partita da Capri, ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Sul posto sono arrivate ambulanze per soccorrere i feriti, circa una trentina di cui nessuno in gravi condizioni.

A bordo della nave c'erano alcune centinaia di persone, tra cui molti stranieri. Nessun ferito è in codice rosso, ma qualcuno è stato trasportato negli ospedali più vicini: molti di loro hanno riportato contusioni maxillo facciali. Al momento dell'incidente, all'arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell'impatto violento. A bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato. - (PRIMAPRESS)