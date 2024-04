Mozambico: si cercano ancora molti dei corpi delle 91 vittime dell’affondamento di un peschereccio riconvertito a traghetto

(PRIMAPRESS) - MOZAMBICO - È ancora in corso la ricerca dei corpi delle vittime disperse a causa dall'affondamento di un traghetto sovraffollato al largo della costa nord del Mozambico. Le autorità hanno parlato di oltre 90 vittime su 130 passeggeri ma il limite di trasporto era molto inferiore. In realtà l'imbarcazione era un ex peschereccio riconvertito, che ha avuto problemi mentre cercava di raggiungere un'isola al largo della provincia di Nampula."Poiché l'imbarcazione era sovraffollata e inadatta a trasportare passeggeri, ha finito per affondare.. Sono 91 le persone che hanno perso la vita", ha dichiarato il segretario di Stato di Nampula, Jaime Neto. - (PRIMAPRESS)