Moda: ultimo giorno della Milano Fashion Week con Brioni e Laura Biagiotti. Lo Spazio di Jarel Zhang

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ultimo giorno della Milano Fashion Week che oggi va in passerella con Brioni e Laura Biagiotti dopo i carpet di Armani e Ferragamo di ieri. Per la collezione Autunno-Inverno 2024 Ferragamo ha riletto l’estetica degli anni Venti, che Maximilian Davis, direttore creativo del marchio fiorentino dal 2022, scandaglia in profondità per reinterpretare i codici di un’epoca di forte emancipazione in cui gli abiti hanno rappresentato un modo per celebrare la libertà. “Tendo sempre a semplificare le cose. Amo attingere dalla storia per poi distillarla, ripulirla e renderla più moderna” dice il direttore creativo a pochi minuti dall’inizio della sfilata. Per la collezione Autunno/Inverno 24-25, Davis ha esplorato gli anni ruggenti del Novecento e ne rilegge i codici visivi celebrandone l’estetica alla luce di una nuova contemporaneità. Con uno sguardo fuori del calendario dei grandi couturier ieri tra gli invitati dalla "Camera Nazionale della Moda Italiana",ha sfilato Jarel Zhang presentando la sua nuova collezione all'interno del bellissimo Circolo Folologico Milanese. Seguendo la sua passione per l'arte e dopo aver realizzato la precedente presentazione circondato da pittori, per questa collezione FW24, Jarel Zhang porta sul palco come modelli i ballerini. Ispirandosi all'Universo e alla storia dell'asteroide avvertito sulla Terra nel 2008: Catalina Sky Survey meglio conosciuto come TC3, il designer ha voluto creare un universo dando l'idea di un viaggio senza tempo nello Spazio consegnando alcune poesie. Quelli presentati nel comunicato finale sono una dichiarazione d'amore, un messaggio condiviso con gli esseri umani e con E.T. Qui il designer esprime attraverso la sua comunicazione la sua idea di non avere confini. Vuole condividere e imparare. L'atemporalità attraversa questa collezione, il designer ha mescolato texture, forme e colori aggiungendo nuove silhouette riciclando allo stesso tempo capi della precedente collezione FW23. Jarel gioca tra passato, presente e futuro nella sua direzione artistica ma anche attraverso il suo aspetto. Anche Jarel sviluppa questa idea presentando la sua collezione in Italia. Per lui è importante esporre in diverse città. Tenendo presente questo, Jarel Zhang insiste sull’assenza di confini. - (PRIMAPRESS)