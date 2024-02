Milano Fashion Week: lo sguardo in passerella della top model Helena Christensen intervistata da Grazia

(PRIMAPRESS) - MILANO - In occasione della Milano Fashion Week, iniziata ieri per essere in passerella fino al 26 prossimo, Helena Christensen è la protagonista del nuovo numero di Grazia, in edicola da domani. La top model danese, che dagli Anni 90 è in passerella o sotto i riflettori, ha vissuto uno dei decenni più rivoluzionari nella moda ed è ancora oggi uno dei volti più amati da stilisti e grandi fotografi. Sulle pagine del magazine diretto da Silvia Grilli, Helena parla del rapporto che ha avuto, e ha tuttora, con le top model che hanno segnato un’epoca: “Io, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss, Claudia Schiffer, Yasmeen Ghauri, siamo cresciute insieme. Sono ancora molto legata alla maggior parte di loro e cerco di vederle ogni volta che posso. Insieme abbiamo vissuto una stagione straordinaria”.



