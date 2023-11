Mobilità sostenibile: presentata a Roma la terza edizione di Wawe- Smart Mobility Event

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza edizione di WAVE - Smart Mobility Event, l’appuntamento annuale sulla mobilità sostenibile promosso da CORE presso il Museo dell’Ara Pacis a Roma, ha presentato il suo progetto di comunicazione integrata dedicato alla mobilità in tutte le sue forme, per conoscere le sfide e costruire le soluzioni e i percorsi di innovazione e sostenibilità che stanno rivoluzionando le abitudini, l’economia e l’industria della mobilità.

L’evento è stato patrocinato da Commissione Europea - Rappresentanza italiana, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Turismo, Comune di Roma - Assessorato alla Mobilità; ha ricevuto il supporto contenutistico di The Urban Mobility Council ed è promosso da Axpo, Aeroporti di Roma, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Jaguar Land Rover, RideMovi. - (PRIMAPRESS)