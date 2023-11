MO, colloquio telefonico tra Papa Francesco e Abu Mazen che ha ringraziato per l’azione del Pontefice

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ieri pomeriggio.Lo ha confermato la Sala stampa vaticana dopo le notizie trapelate sui media palestinesi. Secondo l'agenzia Wafa la telefonata ha riguardato "gli ultimi sviluppi in Pa- lestina, a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme" e il Pontefice avrebbe anche espresso tristezza per le vittime civili.Il leader palestinese ha ringraziato il Papa per i suoi sforzi per la pace e per la richiesta del cessate il fuoco. - (PRIMAPRESS)