Milano: cibi avariati e condizioni igieniche inadeguate rilevate dalla GdF nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Guardia di Finanza ha eseguito un controllo nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Via Corelli a Milano, nell'ambito di un'inchiesta della Procura milanese su presunti episodi di frodi nelle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti, realizzate dalla società che gestisce il Cpr. Oltre a perquisizioni, notificate informazioni di garanzia. Nel decreto di ispezioni si parla di presidio sanitario "assolutamente"inadeguato,"mancanza di medicinali" per ospiti anche con gravi patologie, camere e bagni sporchi,cibo avariato e scaduto. - (PRIMAPRESS)