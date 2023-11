Meteo: ancora allerta rossa e arancione al Centro-Nord. Si cercano due dispersi tra Prato e Pistoia

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - In Toscana sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nelle aree devastate dai nubifragi. Fra queste la zona al confine fra le province di Prato e Pistoia. Sono 7 le persone che hanno perso la vita e altre due risultano disperse. Chiuse gran parte delle scuole dei comuni alluvionati. Iniziata la conta dei danni nelle aziende allagate.Vivaistica e tessile sono fra i settori più colpiti. Si lavora al ripristino delle strade interessate da allagamenti e frane. L'ondata di maltempo non si arresta ed è ancora allerta rossa e arancione al Centro-Nord. - (PRIMAPRESS)