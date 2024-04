Messina: aperti a Giardini Naxos i lavori del congresso dell’International Police Association (IPA)

(PRIMAPRESS) - MESSINA- Si è aperto oggi ai Garidini Naxos, nell'area metropolitana di Messina, il congresso dell'International Ecxutive Board IPA. Si tratta del Congresso Nazionale dell'International Police Association, l'associazione costituita nel 1949 dagli appartenenti delle diverse Forze di Polizia, presente nel mondo dislocata in 67 Stati ed in sei continenti. Il Questore di Messina Annino Gargano ha portato il suo saluto di benvenuto elogiando il lavoro dell' I.P.A e lo spirito collaborativo dell'associazione con uno sguardo al confronto per il trasferimento dì knowhow tecnologico. - (PRIMAPRESS)