MediOriente: consegnata oggi da Hamas una nuova lista di rilascio di 11 ostaggi. Negoziati per una nuova tregua

ISRAELE - Il ministero della Difesa del governo israeliano ha ricevuto l'elenco degli ultimi 11 ostaggi che saranno rilasciati oggi, in quello che sulla carta è l'ultimo giorno della tregua umanitaria concordata con Hamas. Lo riferiscono i media locali. Hamas ha già liberato 39 sequestrati, dei 50 ostaggi che devono essere rila- sciati in cambio di 150 prigionieri pa- lestinesi. L'accordo può essere proro- gato di un giorno per ogni 10 ostaggi aggiuntivi liberati e Hamas si è detta disponibile a negoziare l'estensione della tregua.