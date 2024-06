La lista di Matteo Renzi con Emma Bonino non entra in Europa. “L’assurda rottura del Terzo Polo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stati Uniti d'Europa, la lista di Matteo Renzi con Emma Bonino non è riuscita a superare, anche se di poco, lo sbarramento del 4%. "Niente,è andata male. Purtroppo la lista Stati Uniti d'Europa è rimasta fuori per pochissimo dal Parlamento Europeo". Lo scrive su X Matteo Renzi che ringrazia comunque i "volontari che si sono spesi per questa idea" e "sono grato a Emma Bonino e a tutti i dirigenti politici che ci hanno creduto". Particolarmente deluso perché sul "risultato italiano pesa l'assurda rottura del Terzo Polo: potevamo avere sette parlamentari europei riformisti, insieme. E invece sono zero. Che follia." - (PRIMAPRESS)