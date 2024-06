Elezioni Iran: 6 candidati dopo Raisi, autorizzati dai “Guardiani”. C’è un solo riformista

(PRIMAPRESS) - IRAN - Sono sei i candidati autorizzati dal Consiglio dei guardiani a correre per le presidenziali del 28 giugno in Iran. Lo annuncia Teheran. Si sono presentati in 80. Esclusi ancora una volta l'ex presidente Ahmadinejad e l'ex speaker del Parlamento Ali Larijani. Molti dei candidati sono conservatori. Solo un riformista e un religioso. Alle elezioni verrà votato il successore di Ebrahim Raisi, morto in un inci- dente in elicottero il 19 maggio. - (PRIMAPRESS)