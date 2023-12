Manovra: ok bipartisan ad impiego ‘tesoretto’ per contrasto violenza donne. Misure per tumori e malattie rare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento con cui tutti i 40 milioni del 'tesoretto' per le modifiche parlamentari spettante alle opposizioni sono stati impiegati per il contrasto alla violenza sulle donne. Anche la maggioranza ha votato a favore. Applauso in commissione dopo il via libera alla misura. Approvati anche 3 emendamenti di Pd,M5s e Iv:prevedono risorse per 1 mln per il sequenziamento genetico per le malattie rare e un milione per il rifinanziamento del sequenziamento dei tumori. - (PRIMAPRESS)