Made in Italy falso: la GdF ha sequestrato in Piemonte e Lazio articoli provenienti dall’Asia per un valore di 44milioni

(PRIMAPRESS) - TORINO - Operazione della Guardia di Finanza di Torino contro il falso “Made in Italy” in Piemonte e Lazio. Sequestrati 3 milioni di articoli prodotti e importati dall’Asia. Una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare un illecito guadagno di circa 44 milioni di euro.

I finanzieri avevano seguito una pista che si muoveva tra le due regioni arrivando al sequestro di oltre tre milioni di articoli che riportavano anche i simboli tipici del Made in Italy pur essendo stati tutti importati dall’est asiatico.

L'immissione in commercio avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno di circa 44 milioni di euro per articolo casalinghi ed elettrodomestici. - (PRIMAPRESS)