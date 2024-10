Lituania al voto per il rinnovo del Seimas. I sondaggi indicano una possibile vittoria del centro-sinistra

(PRIMAPRESS) - LITUANIA - Sono aperti da questa mattina alle 8, ora locale, le urne per il primo turno delle elezioni parlamentari in lituania. I cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assemblea monocamerale e, secondo i sondaggi più recenti, il centrosinistra all'opposizione, è favorito. Osservatori non escludono, quindi, un possibile cambio di governo che attualmente è guidato dal centrodestra e dal suo principale partito di governo, l'unione della Patria-Democratici cristiani (data al 12,5% circa). - (PRIMAPRESS)