Libano: pesanti attacchi israeliani a Houla. È la risposta ai missili sul campo di calcio del Golan

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Fonti libanesi affermano che Israele sta effettuando pesanti bombardamenti nella città di Houla,nel sud del Paese. Lo ripota il Times of Israel, che cita il sito di notizie palestinese Quds. L'attacco a Houla, che si trova a meno di un km dal confine con la Galilea, giunge mentre gran parte del Libano me- ridionale si prepara ad una rappresa- glia israeliana per il lancio di razzi su un campo di calcio del Golan che sabato ha ucciso 12 ragazzi della comunità drusa. Nessun commento per ora da parte dell'esercito israeliano. - (PRIMAPRESS)