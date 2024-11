Medioriente: il presidente iraniano Pezeshkian invoca il Papa per sollecitare il cessate il fuoco

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il presidente iraniano, Pezeshkian, ha esortato Papa Francesco a incoraggiare i leader mondiali, in particolare i governi cristiani, a fermare le "atrocità israeliane a Gaza e in Libano e contribuire a stabilire un cessate il fuoco". "In questa situazione instabile e con il potenziale di diffusione della guerra nella regione, ti chiedo,come leader dei cattolici nel mondo, di esercitare i tuoi stimati sforzi per impedire la continuazione di aggressioni disumane, stabilire pace e creare una opportunità per l'invio di aiuti umanitari",scrive. - (PRIMAPRESS)