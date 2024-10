Israele: Tajani oggi a Tel Aviv e poi in Cisgiordania in vista del G7 di Pescara

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - È iniziato questa mattina il viaggio del ministro degli Esteri, Tajani a Tel Aviv per una missione di pace in Israele e in Cisgiordania.

"Lavoreremo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Con le autorità israeliane e dell'Anp insisteremo sulla necessità di dar vita a due Stati che si riconoscano a vicenda per una avere una pace stabile e duratura. Prepareremo anche la conferenza internazionale di domani che inaugurerà il G7 a Pescara". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post video appena atterrato a Tel Aviv. Sullo sfondo della visita, tuttavia, resta anche la questione Unifil dopo gli attacchi dell'esercito Idf e un colpo di ruspa che ha danneggiato ieri una torre di avvistamento della base della missione Onu. - (PRIMAPRESS)