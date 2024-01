Ecuador: ancora tensioni nella capitale Quito dopo le azioni dei Narcos. 10 vittime da lunedì

(PRIMAPRESS) - ECUADOR - La sensazione dopo il commando armato dei Narcos nel canale televisivo TC a Guayquil in Ecuador che ha fatto irruzione nello studio costringendo il personale a terra. La polizia ha effettuato 13 arresti in seguito all'attacco, che ha ferito due dipendenti. Almeno 10 persone sono state uccise da lunedì in cui è iniziato lo stato di emergenza in Ecuador.

L'emergenza è stata dichiarata dopo che un noto gangster è scomparso dalla sua cella di prigione. Non è chiaro se l'incidente nello studio televisivo di Guayaquil sia legato alla scomparsa da un carcere della stessa città del boss della banda Choneros, Adolfo Macías Villamar, o Fito come è meglio conosciuto.

Il presidente Noboa ha dichiarato martedì che nel paese esiste un "conflitto armato interno" e che sta mobilitando le forze armate per effettuare "operazioni militari per neutralizzare" ciò che ha definito "criminalità organizzata transnazionale, organizzazioni terroristiche e attori non statali belligeranti".

Nel vicino Perù, il governo ha ordinato l’immediato dispiegamento di forze di polizia al confine per evitare che l’instabilità si riversi nel paese.

Gli Stati Uniti hanno affermato di condannare gli "audaci attacchi" in Ecuador e di "coordinarsi strettamente" con il presidente Daniel Noboa e il suo governo ecuadoriano e di essere "pronti a fornire assistenza". Una dichiarazione di sostegno arrivata anche dagli USA.

L'Ecuador è uno dei maggiori esportatori di banane al mondo, ma esporta anche petrolio, caffè, cacao, gamberetti e prodotti ittici. Un'ondata di violenza nella nazione andina, dentro e fuori le sue carceri, è stata collegata agli scontri tra i cartelli della droga, sia stranieri che locali, per il controllo delle rotte della cocaina verso gli Stati Uniti e l'Europa.