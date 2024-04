I 120 anni di Plasmon celebrati nella Giornata del Made in Italy dal sindaco di Latina

(PRIMAPRESS) - LATINA - Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha scelto di celebrare la Prima Giornata Nazionale del Made in Italy nello stabilimento Plasmon del capoluogo laziale come ha comunicato la stessa dirigenza della storica azienda alimentare di prodotti per l'infanzia, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy che si celebra oggi. “Il Made in Italy può e deve essere anche a misura di bambino. – ha evidenziato Luigi Cimmino Caserta, Responsabile dei Rapporti Istituzionali di Kraft Heinz per Plasmon. I bisogni nutrizionali dei bambini non sono quelli di un piccolo adulto, ma rispondono a precise istanze di salute in chiave di sviluppo, e sono, non a caso, regolati da norme specifiche dedicate alla fascia 0-3 anni. Un’attenzione che per Plasmon si estende dalla scelta delle materie prime ai processi di lavorazione, dai controlli di qualità, fino alla ricerca del packaging più sostenibile. - (PRIMAPRESS)