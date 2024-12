Gran Sasso: riprese le ricerche dei due alpinisti dispersi da domenica. Si sorvolerà l’area in elicottero

(PRIMAPRESS) - ABRUZZO - Sono riprese questa mattina presto le operazi9ni di ricerca dei due alpinisti dispersi da domenica scorsa sul Gran Sasso grazie al miglioramento delle condizioni meteo. il Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono partite da Fonte Cerreto, base di partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare le ricerche di Luca Perazzini, 42anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, scivolati in un canalone mentre scendevano dalla vetta. Si ritiene possibile nel pomeriggio il sorvolo con elicottero. Sono invece esclusi i tentativi via terra per la presenza di neve alta. - (PRIMAPRESS)