Giro d’Italia: oggi l’arrivo a Roma che si è dipinta di rosa. Ecco orari e percorso

(PRIMAPRESS) - ROMA - La lunga giornata della Capitale in "maglia rosa" è iniziata già da questa notte con la stazione Termini colorata con il colore della mitica corsa del Giro d'Italia arrivata alla 107ª edizione. Sarà la sesta volta che il Giro termina con lo sfondo del Colosseo a rendere tutto indimenticabile, come nel 1911, 1950, 2009, 2018 e 2023, un appuntamento che a Roma Capitale vorrebbero diventasse fisso per trasformare via dei Fori Imperiali come gli Champs Elisee per il Tour de France ma al netto dei percorsi sconnessi per via degli storici sanpietrini. Gli organizzatori hanno disegnato un tracciato pensando alla sicurezza e alla passione della gente che andrà in strada per assistere al passaggio della corsa. Partenza dall'Eur (ore 15.30) e arrivo (previsto per le 18.40) in via di San Gregorio: si inizia con la picchiata verso il mare, poi lungo passaggio sul litorale dove chi ha optato per una giornata in spiaggia potrà godersi lo spettacolo. Giro di boa e risalita verso il Centro, dove si imboccherà lo spettacolare circuito (9,5 km) da ripetere 8 volte, con gli spettatori a caccia dei punti più suggestivi (la salita del Colosseo sarà la più gettonata) per regalarsi qualche foto da collezione. Lo scorso anno in Piazza Venezia si materializzò un happening di tifosi sloveni arrivati per festeggiare il trionfo di Primos Roglic, questa volta la loro presenza potrebbe raddoppiarsi per celebrare il successo, dopo 3400 km e 21 tappe, dell'altro connazionale Tadej Pogacar che ieri si è aggiudicato la tappa di avvicinamento alla capitale. - (PRIMAPRESS)