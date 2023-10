Barcolana: oggi il mare triestino imbiancato da oltre 1700 vele per la 55ª edizione

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Oggi è il giorno di uno dei più grandi appuntamenti di vela a metà tra evento sportivo e vera festa della marineria. Dal porto di Trieste prenderanno il via oltre 1.770 imbarcazioni per la 55ª Barcolana che farà incrociare le vele alle piccole imbarcazioni fino ai superyacht tecnologici come F1 del mare. Ecco il percorso della Barcolana55 presented by Generali, confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche.

La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata. Tra i partner della Barcolana anche Rai Offerta Estera che guarda alla storica regata come un possibile valore del ‘Patrimonio dell’Umanità’ Unesco. Fabrizio Ferragni, Direttore di Rai Offerta Estera, lancia la proposta: "si potrebbe proporre la Barcolana come 60° esempio italiano. A Trieste si fondono cultura, territorio, mare e la sua difesa oltre allo sport, il turismo e unicità. La regata più affollata del mondo, quella dal respiro internazionale che porta con sé anche la tradizione, potrebbe ambire a questo incredibile traguardo”. Rai Italia, insieme a diverse direzioni di genere, testate radiogiornalistiche e piattaforme del Gruppo sta seguendo con la consueta attenzione le giornate delle gare che portano a spostarsi oltre 350.000 persone in un solo week end. “Una eccellenza italiana capace di arrivare oltrefrontiera - ha concluso Fabrizio Ferragni – con un messaggio chiaro e al tempo stesso semplice: connessione e condivisione. Nulla di più attuale e necessario”. - (PRIMAPRESS)