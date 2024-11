Giornata Mondiale del Diabete: oltre 4milioni in Italia le persone che ne sono affette. La prevenzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata mondiale del diabete (World Diabetes Day). Una data scelta per ricordare la nascita del professor Banting che, assieme all’allievo Best, isolò l’insulina nel 1921 cambiando la storia dei malati di diabete.

Sono oltre 4.000.000 in Italia, 537 milioni nel mondo, con un trend in continua crescita e una prevalenza che in Italia si assesta intorno al 6.6% e in Piemonte è lievemente maggiore, circa il 7.1%.

A questi numeri vanno inoltre sommati coloro che hanno la malattia ma ancora non lo sanno: in Italia circa 1 milione di persone. Possono infatti passare anche 6 o 7 anni prima che la malattia si manifesti ed è per questo che la prevenzione, nel caso del diabete mellito di tipo 2, è particolarmente importante ed efficace. L'occasione per parlarne la offre la Giornata Mondiale del Diabete. Quest'anno il tema scelto è quello del "Diabete e benessere", per andare oltre la salute e poter vivere ogni giorno al meglio.