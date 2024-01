Gaza: le ultime 15 vittime dei raid israeliani portano a 21.978 i palestinesi uccisi e 1.139 dello Stato ebraico

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le 15 persone uccise nella notte in un attacco israeliano tornano a sollevare le reazioni della comunità internazionale. Le vittime erano tutte in una residenza civile, una casa a Deir el-Balah, nel centro di Gaza.

In Israele, invece, è morto il settimo prigioniero palestinese in carcere dopo l'attacco del 7 ottobre.

Il conto delle vittime palestinesi ad inizio 2924 è di almeno 21.978 persone uccise e 57.697 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime dell'attacco dal 7 ottobre 2023 in Israele è di 1.139 vittime.