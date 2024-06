1000 Milglia: la carovana della Freccia Rossa oggi dalla Toscana al viterbese sino a Roma con la passerella di Via Veneto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la tappa di Torre del Lago Puccini, che celebrava anche i cento anni dalla scomparsa del celebre compositore, la carovana della Freccia Rossa sarà in partenza questa mattina per la Capitale. La discesa verso la Capitale caratterizzerà il terzo giorno della gara. Deviando verso l'entroterra toscano con il passaggio da Lucca, la carovana farà poi ritorno sulla costa livornese toccando Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci e infine Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio, l'ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione. Chiuderà la giornata in serata con tradizionale sfilata in via Veneto a Roma. - (PRIMAPRESS)