Assemblea Confcommercio, Mattarella: “Commercio è pilastro sociale”. Sangalli: “Chiuso un negozio su 4”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il commercio, radice tra le più antiche della civiltà europea, costituisce un pilastro del modello sociale del continente, oltre che un motore decisivo, imprescindibile, dell'economia". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella all'Assemblea Confcommercio, che lo ha accolto con un lungo applauso. Il commercio è stato "elemento generativo della società moderna. E' libertà. Veicolo di libertà. Di fare,di scambio, di impresa. Volontà e capacità di riispondere ai bisogni. Palestra di integrazione,spinta a coesione e sviluppo".

Ma in contrapposizione a questo valore del commercio in una società moderna, c'è un evidente crisi che si sintetizza con la chiusura di un negozio su 4. "La riduzione del numero dei negozi negli ultimi undici anni ha addirittura superato in alcuni territori il 25%". Lo ha detto all'Assemblea di Confcommercio il presidente Carlo Sangalli, lamentando il rischio della "desertificazione commerciale" definito come "una ferita per l'idea di cittadinanza". Il rilancio del terziario è "centrale per occupazione e crescita" e Sangalli propone un taglio strutturale del cuneo fiscale e la tassazione Ue per le piat- taforme digitali. 160mila le imprese giovanili in meno in dieci anni.

" - (PRIMAPRESS)