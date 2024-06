Gaza: 17 morti nel campo profughi di Nuseirat dopo l’attacco israeliano di questa notte

(PRIMAPRESS) - GAZA - È arrivato a 17 morti il conteggio di palestinesi morti nella notte nel campo profughi di Nuseirat dopo pesanti bombardamenti israeliani nel centro di gaza. Lo riferisce al Jazeera. Le prime informazioni, scrive l'emittente panaraba, parlavano di 7 morti in un attacco contro un'abitazione a Nuseirat, ma in seguito è stata confermata l'uccisione di altre persone in un secondo attacco. Da inizio anno nel campo sarebbero oltre 270 i palestinesi sfollati uccisi. Ma il controllo delle informazioni diventa sempre più difficile. - (PRIMAPRESS)