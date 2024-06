Fumo a bordo del Falcon 900 di Crosetto. Atterraggio anticipato all'aeroporto di Ciampino

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Ciampino. La cabina del Falcon 900 con il quale Crosetto stava rientrando a Roma da un vertice dei ministri Nato a Bruxelles, si è riempita di fumo intorno alle 15 poco prima che venissero avviate le manovre di atterraggio. Sembra che il fumo provenisse dal vano bagagli. A quel punto sono scattate le procedure di emergenza e il comandante ha chiesto la massima priorità per l'atterraggio. In corso le verifiche per accertare l'origine del fumo. - (PRIMAPRESS)