L’arrivo di Cecilia Sala: “Ciao sono rientrata”. L’abbraccio con i genitori, il saluto con Meloni

ROMA - "Ciao, sono tornata". E' il breve messaggio vocale inviato da Cecilia Sala, poco dopo il suo rientro in Italia, ai colleghi di Chora media, la podcast company italiana per cui lavora, trasmesso da Rainews24. Il padre della giornalista, rilasciata dopo 3 settimane di detenzione in Iran, ha detto al Tg1: "Ho pianto, e lei mi ha detto 'papà non piangere', è finito un incubo".Dopo l'atterraggio a Ciampino l'abbraccio sulla pista tra Cecilia Sala e il suo compagno. Sala è stata acco,ta dalla premier Meloni. Un breve scambio di ringraziamenti ma la giornalista anche se sorridente è apparsa molto provata.