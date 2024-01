Fiumicino: scovata una centrale di spaccio con oltre 80 chili di droga. Fermato un 26enne

(PRIMAPRESS) - ROMA - Maxisequestro di droga a Fiumicino, dove i Carabinieri hanno scoperto una centrale di spaccio di cocaina e hascisc, che sul mercato avrebbero fruttato 5 milioni di euro. La droga è stata trovata in casa di un 26enne, arrestato dopo un controllo di routine. In macchina, il giovane si era innervosito vedendo la pattuglia dei militari, che lo hanno fermato. In tasca aveva molto contante e un mazzo di chiavi: una apriva casa sua. Nell'abitazione 52 panetti di cocaina, oltre 70 chili, e un chilo e mezzo di hascisc. In macchina altri 8 panetti di cocaina. - (PRIMAPRESS)