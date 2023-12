Federparchi, approvato il bilancio 2024. Santini: "Appello per risolvere i nodi sistemici dei parchi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Federparchi si trova ad affrontare le sfide impegnative sui temi della conservazione e della sostenibilità. Abbiamo il compito di mettere a sistema il patrimonio di conoscenze e competenze delle aree protette, anche a fronte degli obiettivi europei dell’agenda 2030, tenendo presente che non si tratta solo di tutela della fauna, ma di tutta la biomassa vivente, a partire dal mondo vegetale che spesso rimane un po' in ombra nell’interesse pubblico.” Sono i temi principali affrontati da Luca Santini, presidente di Federparchi, nella relazione di apertura del Consiglio direttivo della Federazione svoltosi il 1° dicembre in modalità mista; in presenza a Roma e in via telematica. “Possiamo proseguire l’impegno – ha proseguito Santini - stimolando il legislatore e il governo sui temi del sistema dei parchi, avendo sempre presente la missione prioritaria di tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, da portare avanti in piena autonomia, al di là del colore politico degli esecutivi di turno. Importante, quindi, continuare a sollecitare la soluzione dei nodi sistemici dei parchi nazionali, regionali e delle aree marine protette più volte sollevati dalla Federazione e proseguire nel dialogo costruttivo e positivo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, con il sottosegretario con delega alle aree protette Claudio Barbaro”. - (PRIMAPRESS)