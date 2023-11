Fano: verrà interrogato in ospedale il 70enne che ha strangolato la moglie e poi tentato il suicidio con barbiturici

(PRIMAPRESS) - FANO - Verrà interrogato in ospedale il 70enne che a Fano ha strangolato la moglie e poi tentato il suicidio con barbiturici. Il fatto è accaduto ieri sera a Fano, in via Montefeltro, nel quartiere Poderino. Il delitto avvenuto lunedì sera intorno alle 21, è stato scoperto da uno dei figli della coppia che attendeva i genitori a cena. Non vedendoli arrivare, è andato a cercarli, ha scoperto la tragedia e dato l'allarme chiamando il 112. L'uxorida, accusato di omicido volontario, è piantonato in ospedale. - (PRIMAPRESS)