Femminicidio a Salsomaggiore Terme: un indiano ha ucciso la moglie 66enne a colpi di mazza da baseball. Arrestato da un carabiniere donna fuori servizio

(PRIMAPRESS) - PARMA - Nuovo femminicidio a Salsomaggiore Terme (Parma). Una donna di 66 anni è stata uccisa dal marito a colpi di mazza da baseball. Entrambi sono indiani. La vittima è stata colpita più volte al corpo e alla testa. Le sue grida di aiuto hanno richiamato una donna cara- biniere fuori servizio, che è interve- nuta e ha fermato il marito. Per la 66enne, soccorsa sul posto, non c'è stato nulla da fare. Lui è stato portato in caserma, a disposizione dell'autorità giudiziaria. - (PRIMAPRESS)