Exclusive Padel Cup: l’ex calciatore Nicola Amoruso vince la tappa conclusiva a Milano del circuito MSP Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ex calciatore della Juventus, Nicola Amoruso, con 113 gol in Serie A, vincitore di sei trofei con la Juventus e di un titolo europeo con la Nazionale Under 21, ha vinto, insieme al fratello Flavio, l’ultima tappa della Exclusive Padel Cup, il circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela.

Dopo Roma, Napoli e Torino, la Exclusive Padel Cup si è conclusa a Milano all'Urban Padel Cup con numeri da record: nel 2023 sono stati oltre 500 gli atleti impegnati, con diverse presenze eccellenti e un sold out in ogni weekend. Presenti a Milano, oltre ad Amoruso, gli ex calciatori Oscar Brevi, Ivan Gamberini e Cristian Zenoni, l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’ex giocatore di hockey Igor Sultanovich, il comico Davide Paniate e il conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio. Segno che la passione per il padel ormai non risparmia più nessuno.

Nella categoria femminile: Emanuela Armenise e Marta Barzaghi su Sonia Bonalda e Giovanna La Rocca. Misto: Anna Raffaella Gafita e Michele Salvo su Federica Fiorentini e Manuel Santangelo. Maschile: Nicola e Flavio Amoruso su Matteo Ettori e Nicolò Lomonte. Per le coppie delle tre categorie che si sono aggiudicate ogni singola tappa, una clinic per due persone in Spagna con pernotto all’interno del Ba Padel Barcelona Golf & Resort. Babolat, sponsor tecnico del torneo, ha fornito invece zaini alle coppie seconde classificate di ogni città.

"Per il terzo anno consecutivo abbiamo aderito con entusiasmo all’Exclusive Padel Cup - commenta Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo –, con l’orgoglio di aver contribuito a rendere questa disciplina sportiva sempre più apprezzata e praticata. Il padel piace così tanto certamente perché è divertente, ma anche perché favorisce la socialità, crea benessere psicofisico, è inclusivo. Valori che condividiamo e che guidano le nostre scelte per la clientela Exclusive, a partire dalle carte di credito e di debito, che oltre alla più ampia libertà di spesa rendono disponibili servizi unici e distintivi e permettono al titolare di valorizzare il proprio tempo, scoprire e vivere opportunità uniche, accedere a eventi esclusivi. L’attenzione ai desideri e allo stile di vita diventa anche un’occasione per coinvolgere i clienti in azioni a impatto positivo: Intesa Sanpaolo, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, devolve infatti il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding».



«Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, delle prime due edizioni, siamo davvero felici che anche il circuito di quest’anno della Exclusive Padel Cup abbia ha riscosso l’ennesimo consenso – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Quello del padel è un fenomeno che non conosce latitudini, e in tutta Italia continuano a crescere le strutture e i praticanti. Da ormai nove anni organizziamo tornei di padel amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Padel Cup in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario». - (PRIMAPRESS)