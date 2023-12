Eurogruppo: oggi al Senato le comunicazioni della premier Meloni in vista del summit di domani e 15 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'intervento di ieri alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio Europeo di domani 14 e 15 dicembre, questa mattina il testo è arrivato al Senato. "Come prevedibile l'appuntamento che ci apprestiamo a celebrare verterà in gran parte, ancora una volta, sui grandi temi dell'agenda internazionale. L'appuntamento di giovedì e venerdì a Bruxelles, preceduto da un importante vertice con i Paesi dei Balcani occidentali, ha al proprio ordine del giorno una serie di questioni cardine: l'aggressione russa dell'Ucraina, la crisi in Medio Oriente, l'allargamento dell'Unione Europea, l'attuazione della nuova politica migratoria UE, la revisione del bilancio pluriennale per adattarlo alle sfide nuove con le quali ci confrontiamo". Ribadita la contrarietà al ricorso al Meccanismo di Stabilità europeo (MES), questione divisiva con le opposizioni che bollano la decisione del governo come ideologia priva pragmaticità. "Aderire al MES non significa farne ricorso ma garantisce il paese da evitare un lacrime e sangue alla popolazione già stremata in caso di difficoltà" motivano le opposizioni. - (PRIMAPRESS)