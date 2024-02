Eurogruppo, Lagarde (BCE): “Necessario uno sforzo il mercato unico dei capitali”

(PRIMAPRESS) - GAND (BELGIO) - L’Unione dei mercati dei capitali è un progetto indispensabile, in una fase in cui l'UE si torva di fronte a una serie di sfide che richiederanno uno sforzo generazionale per essere finanziate, ma finora non si è riusciti a realizzare questo progetto per due ragioni: in primo luogo, le condizioni per lo sviluppo dei mercati dei capitali in Europa non sono ancora state soddisfatte; in secondo luogo, si è fatto troppo affidamento per l’integrazione su un approccio "dal basso verso l’alto".

E' quanto spiegato da Christine Lagarde, Presidente della BCE, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo informale a Gand, in Belgio. - (PRIMAPRESS)