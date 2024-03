Elezioni Russia: il plebiscito record di Vladimir Putin con l’88% delle preferenze

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Come da previsioni, le elezioni in Russia vedono Putin all'88% delle preferenze stabilendo un record rispetto alle passate consultazioni. Il plebiscito arriva da oltre Il 25% dei seggi già scrutinati. Il candidato del Partito comunista Nikolai Kharitonov ottiene il 4,6% dei voti, Vladislav Davankov di Nuova Gente il 4,2%, il candidato della destra nazionalista del partito Ldpr Leonid Slutsky il 3%. Affluenza alle ore 20 è stata del 73,33%. La protesta di mezzogiorno, lanciata da Yulia Navalnaya, che ha votato all'ambasciata a Berlino, ha fatto aumentare le code in qualche seggio ma come era prevedibile, ha influenzato poco il voto. Ho scritto il nome di Alexei sulla scheda per protesta", ha detto la vedova del dissidente russo morto in progione. - (PRIMAPRESS)