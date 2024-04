Eclissi solare: oggi alle 12 (ora locale) in Centro America il sole è oscurato dal passaggio della luna

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Sarà visibile oggi alle 12 ora locale nell'area fra Centro e Nord America, il fenomeno dell'eclissi solare. Si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando il disco solare per chi lo guarda dalla Terra. L'eclissi permette di osservare la corona solare, il cerchio esterno del Sole che non è coperto totalmente dalla Luna, e di osservare le stelle del cielo diurno. È un evento molto raro. E questa volta, a vederlo in modo nitido saranno coloro che si trovano fra Centro e Nord America.Per l'occasione Astronomitaly ha organizzato una diretta video dell’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 per vederla con un collegamento realizzato dalle Cascate del Niagara.- (PRIMAPRESS)