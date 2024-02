Creatività digitale: trend e regole nel convegno del MIC con Mazzi, Sica e Assumma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuovi trend e regole per la produzione di contenuti digitali sarà l'oggetto del convegno di Mercoledì 21 febbraio 2024 (ore 10.00), a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini - via del Collegio Romano, 27): “La galassia della creatività digitale”. Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, sarà Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura del governo Meloni.

Ad intodurre i lavori sarà Salvatore Sica, presidente Comitato ministeriale permanente per il Diritto d’autore e professore ordinario di Diritto Privato - Università di Salerno. Interverranno: Giorgio Assumma, direttore della rivista “Il Diritto di Autore” ed ex Presidente SIAE; Francesca Mortari, direttore Sud Europa YouTube; Rick DuFer, creatore del podcast filosofico “Daily Cogito” e fondatore Cogito Studios; Alessandro Beloli, Geopop; Lucrezia Oddone, Learn Italian with Lucrezia; Andrea Maldarelli, Grow up network; Laura Corbetta, presidente Osservatorio Branded Entertainment (OBE); Sara Zanotelli, presidente Associazione Italiana Content & Digital Creators (AICDC); Francesco Facchinetti, direttore creativo & cofondatore Newco Management SRL; Alberto Gambino, Università Europea Roma; Giorgio Giannone Codiglione, Università di Salerno; Paolo Marzano, Università LUISS; Fabrizio Angelini, amministratore delegato SenseMakers; Diego Ciulli, direttore agli Affari Governativi e alle Politiche Pubbliche Google Italia; Matteo Fedeli, direttore Generale SIAE; Francesco Rutelli, presidente Associazione Nazionale Industria Cinematografiche Audiovisive e Digitali (ANICA); Enzo Mazza, amministratore delegato Federazione Industria Musicale Italia (FIMI). A concludere l'appuntamento sarà Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura. - (PRIMAPRESS)