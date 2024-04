Comicon Napoli: alla rassegna partenopea arrivano i protagonisti del cinema d’animazione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arriva al clou la rassegna Comicon Napoli in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli, con la giornata di domani 27 aprile che sarà densa di grandi protagonisti di fumetti, cartoon e anime. La sezione Cinema e Serie TV è pronta ad accogliere i fan di Ciro Priello che , presenta IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film con Ryan Reynolds scritto e diretto da John Krasinski, in cui Priello presta la voce al buffo personaggio Blue (ore 14.00 - Auditorium Teatro Mediterraneo). L’HyperStage di COMICON si animerà con il leggendario compositore Hitoshi Sakimotoin un confronto con un altro nome storico del gaming, Yasumi Matsuno, e con Richter(ore 15). In Sala Andrea Pazienza, alle 11:30, si incontreranno i fumettisti David Lloyd (V per Vendetta) e Glenn Fabry (Preacher). Evento esclusivo con la Sensei Minami Seirache trasporterà il pubblico nell’universo fantasy di The Rising Shield of Hero disegnando dal vivo (ore 16.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo). La Sala Pazienza ospiterà la presentazione di Santo Sud (Comicon Edizioni), il "poetry sketchbook" dell’artista Dario Sansone (ore 16.30); l’attore Lorenzo Zurzolo ripercorrerà la sua carriera internazionale (ore 12.00 Auditorium Teatro Mediterraneo). E ancora, i nuovi progetti di Gigaciao con Sio, Dado e Fraffrog (ore 15.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo); Labadessa racconterà il suo nuovo graphic novel Maledetto poeta in un concerto-presentazione (ore 17 Sala Italia Teatro Mediterraneo). Spazio allo sport con due imperdibili appuntamenti: il calcio e i card game con Lele Adani, Chiamarsi Bomber e Federico "Mikeshowsha" (ore 12.00 HyperStage) e, nell’Area Urban dalle ore 10.00 alle 19.00, il Pallone d'oro di Youtube, il format più guardato della piattaforma sul mondo calcio, che prevede la sfida tra 12 top youtuber del mondo calcio. - (PRIMAPRESS)